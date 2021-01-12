Тихановская выступит на съезде правящей партии Германии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступит на съезде правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС), сообщает официальный телеграм-канал Тихановской во вторник.

"Съезд пройдет в онлайн-формате 16 января. Вместе со Светланой на нем выступят канцлер Германии Ангела Меркель, канцлер Австрии Себастьян Курц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской народной партии Дональд Туск и председатель баварской партии ХСС Маркус Зёдер", - уточнили в пресс-службе экс-кандидата.

Там напомнили, что ранее Германия уже поддержала белорусский народ, начала оказывать поддержку отчисленным студентам и уволенным преподавателям.

"Немецкие депутаты взяли шефство над белорусскими политзаключенными, а дипломаты поддерживали протестующих на акциях в Беларуси", - подчеркнули в пресс-службе Тихановской.

Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.