Помпео заявил о связях Тегерана с "Аль-Каидой"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в связях с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

"Иран – это новый Афганистан, являющийся ключевым географическим центром для "Аль-Каиды", но на деле он хуже", - сказал Помпео, выступая во вторник в Национальном пресс-клубе.

"Если "Аль-Каида" в Афганистане пряталась в горах, то в Иране она действует под защитой иранского режима", - добавил он.

"Поскольку Тегеран позволяет "Аль-Каиде" свободно поддерживать связи, возрастает риск атак "Аль-Каиды" для таких стран, как Франция, поскольку Иран обеспечивает "Аль-Каиду" паспортами для путешествий, под угрозу попадает Германия", - подчеркнул Помпео, напомнив об атаке на редакцию издания Charlie Hebdo в Париже и нападение в Гамбурге.