В Сирии 23 человека погибли при воздушном ударе со стороны Израиля

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Израильские военные самолеты в среду утром нанесли удар по восточной Сирии, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники, близкие к сирийской оппозиции.

D результате погибли 23 человека, еще 28 получили ранения. Семеро погибших - сирийцы, остальные - иностранные бойцы проиранских военизированных формирований.

По данным источника агентства в американской разведке, израильские военные планировали этот авиаудар, основываясь на разведданных США. Целью удара были склады в Сирии, использующиеся для хранения поставленного Ираном оружия.

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник встречался с главой "Моссада" Йосси Коэном, утверждает источник агентства. Они обсуждали вопросы национальной безопасности.

По данным сирийского агентства SANA, под удар попали районы у границы с Ираком.

Ряд СМИ отмечает, что это - уже второй израильский удар по территории Сирии в 2021 году. Обычно мишенью таких ударов становятся помогающие Дамаску иранские военные советники, а также воюющие на стороне сирийских властей бойцы ливанской проиранской группировки "Хезболла".