Boeing выплатит $25 млн по делу о деталях для дронов для военных США

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Подразделение американского авиастроительного концерна Boeing Co., специализирующееся на беспилотных летательных аппаратах, согласилось выплатить $25 млн для урегулирования претензий, касающихся завышения цен более чем на полдюжины контрактов с ВМС США и американским спецназом, которые были заключены в период с 2009 по 2017 годы.

Претензии основаны на утверждениях бывшего топ-менеджера подразделения Insitu Inc., что компания намерено устанавливала на "более бюджетные переработанные, восстановленные, переоборудованные или реконфигурированные компоненты" цену, эквивалентную стоимости новых деталей. По данным Минюста США, контракты с ВМС и командованием специальных операций Пентагона предусматривали поставку новых компонентов и материалов.

Информатор, изначально подавший иск против подразделения Boeing, получит более $4,6 млн. Авиастроительный концерн не признал вину в совершении нарушений.

На прошлой неделе Минюст США сообщил, что Boeing согласилась выплатить более $2,5 млрд за снятие обвинений в мошенничестве, связанных с самолетом 737 MAX. Соглашение включает в себя штрафы в размере $243,6 млн, компенсационные выплаты клиентам в объеме $1,77 млрд и создание фонда помощи жертвам авиакатастроф в размере $500 млн.

Boeing признал в судебных документах, что авиарегулятор был введен в заблуждение относительно системы коррекции маневрирования MCAS, что привело к авиакатастрофам.

Котировки акций Boeing в ходе предварительных торгов в среду дешевеют на 0,2%.