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Ученые открыли новый способ передвижения змей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ученые Университета штата Колорадо и Университета Цинциннати (США) открыли новый способ передвижения змей, который позволяет коричневой древесной змее подниматься по гладким цилиндрическим объектам, сообщает портал научной и технической информации Phys.org.

Изучая коричневых древесных змей, попавших на остров Гуам в Микронезии в конце 1940-х или в начале 1950-х гг., ученые выяснили, что эти пресмыкающиеся способны буквально "завязаться узлом" вокруг гладкого столба, чтобы проползти наверх.

Предки змей утратили конечности десятки миллионов лет назад. Ранее было известно четыре способа передвижения этих рептилий: "гармошкой", гусеницей, извивающееся и боковой ход.

Новый способ ученые назвали "лассо-передвижением" – змея использует нижнюю часть туловища, чтобы сформировать своего рода петлю, единую область захвата. Волнообразно изгибая свернутую в петлю нижнюю часть тела, змея двигается вверх, при этом верхняя часть тела ищет дополнительную опору.

"Это позволяет этим животным получить доступ к потенциальной добыче, которая иначе была бы недоступна, а также может объяснить, как этот вид может взбираться на столбы электропередачи, что приводит к отключению электричества", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что обычно змеи забираются по гладким ветвям или трубам, двигаясь "гармошкой", при этом змея наклоняется в сторону, чтобы захватить, по крайней мере, две области.

Именно коричневые древесные змеи ответственны за исчезновение ряда видов птиц на Гуаме и сокращение популяции местного вида скворцов. Между тем, скворец выполняет важную экологическую функцию, разбрасывая фрукты и семена, которые могут помочь сохранить леса Гуама.

Соответственно, новые данные о змеях позволят орнитологам создать эффективную защиту для пернатых, отмечает портал.

Гуам Микронезия США

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