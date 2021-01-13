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Байден выдвинул Саманту Пауэр на пост главы Агентства по международному развитию

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Джо Байден объявил в среду о решении выдвинуть кандидатуру бывшего постпреда при ООН Саманты Пауэр на пост руководителя Агентства по международному развитию, а также – сделать ее членом Совета национальной безопасности США.

"Избранный президент Джо Байден сегодня объявил о выдвижении кандидатуры экс-постпреда Саманты Пауэр на должность администратора американского Агентства по международному развитию. Также он включил эту должность в перечень членов Совета национальной безопасности", - говорится в заявлении переходной команды Байдена.

В документе отмечается, что Пауэр предстоит, в частности, помогать партнерам США бороться против пандемии коронавируса COVID-19, а также – "продвигать американские идеалы и интересы по всему миру".

Агентство по международному развитию обычно занимается помощью в экономическом развитии других стран, оказанием гуманитарной помощи.

Пауэлл, как и многие другие кандидаты на ключевые должности в администрации Байдена, уже занимала видные посты в годы пребывания на президентском посту Барака Обамы.

Джо Байден Саманта Пауэр США

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