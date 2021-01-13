Умер британский миллиардер и совладелец Daily Telegraph Дэвид Баркли

Дэвид Баркли Фото: PA/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Британский миллиардер и совладелец газеты Daily Telegraph Дэвид Баркли скончался в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни, сообщает в среду BBC News.

Отмечается, что Баркли ушел из жизни в минувшее воскресенье, 10 января.

Соболезнования в связи со смертью миллиардера выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Как написал политик в своем твиттере, Баркли "спас великую газету, создал тысячи рабочих мест в Британии, страстно верил в независимость этой страны и в то, чего она может достичь".

Дэвид Баркли вместе со своим братом-близнецом Фредериком создали бизнес-империю, включающую отели, ритейл и СМИ, отмечает BBC News. В 2020 году газета Sunday Times оценила состояние братьев Баркли в 7 млрд фунтов стерлингов, поставив их на 17-е место в своем рейтинге богатейших людей мира.

В 1960-х годах братья занялись гостиничным бизнесом, начав покупать отели. За 10 лет Дэвид и Фредерик Баркли приобрели более 15 гостиниц.

В 1992 году они занялись медиа-бизнесом, приобретя еженедельную газету The European. Затем братья Баркли приобрели еще ряд изданий. В 2004 году они купили Telegraph Media Group, куда, в частности, входит Daily Telegraph.