Вашингтон ввел санкции против двух контролируемых Хаменеи фондов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - США добавили в санкционные списки по Ирану трех человек и 16 структур, включая два фонда, которые по версии Вашингтона, контролирует верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи, говорится в обнародованном в среду пресс-релизе американского Минфина.

Так, речь идет об организациях "Штаб-квартира для исполнения распоряжений имама" и "Астан Кудс Резави".

"Эти организации позволяют элите Ирана поддерживать коррумпированную систему владения огромными частями иранской экономики. США продолжат действовать против тех, кто обогащается и утверждает при том, что помогает народу Ирана", - приводятся в пресс-релизе слова главы Минфина Стивена Мнучина.

По версии американских властей, "Штаб-квартира для исполнения распоряжений имама" имеет долю почти в каждом секторе иранской экономики, включая финансы, энергетику и телекоммуникации. В Вашингтоне утверждают, что этот фонд нарушает права оппозиционных Тегерану сил, "конфискуя землю и собственность" политических оппонентов режима, представителей религиозных меньшинств и иранских иммигрантов.

В свою очередь благотворительный фонд "Астан Кудс Резави", указывают в Минфине, под прямым надзором Хаменеи в значительной степени вовлечен в строительный, сельскохозяйственный, финансовый, энергетический сектора иранской экономики. В министерстве отметили, что фонд контролирует Ахмад Марви - в течение нескольких десятилетий близкий сподвижник Хаменеи; и Марви также оказался под санкциями США.

В ведомстве уточнили, что санкции подразумевают заморозку всех активов этих структур и лиц, находящихся в юрисдикции США и во владении или под управлением американских граждан. Американцам запрещено вести какие-либо дела с этими физическими и юридическими лицами. Кроме того, под потенциальные ограничительные меры США могут попасть зарубежные финансовые институты и лица, которые заключали значительные сделки с этими представителями Ирана.