Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:02Заразились
на 13.01В России 3 471 053+22 850В мире 91 603 910+712 530

Вашингтон ввел санкции против двух контролируемых Хаменеи фондов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - США добавили в санкционные списки по Ирану трех человек и 16 структур, включая два фонда, которые по версии Вашингтона, контролирует верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи, говорится в обнародованном в среду пресс-релизе американского Минфина.

Так, речь идет об организациях "Штаб-квартира для исполнения распоряжений имама" и "Астан Кудс Резави".

"Эти организации позволяют элите Ирана поддерживать коррумпированную систему владения огромными частями иранской экономики. США продолжат действовать против тех, кто обогащается и утверждает при том, что помогает народу Ирана", - приводятся в пресс-релизе слова главы Минфина Стивена Мнучина.

По версии американских властей, "Штаб-квартира для исполнения распоряжений имама" имеет долю почти в каждом секторе иранской экономики, включая финансы, энергетику и телекоммуникации. В Вашингтоне утверждают, что этот фонд нарушает права оппозиционных Тегерану сил, "конфискуя землю и собственность" политических оппонентов режима, представителей религиозных меньшинств и иранских иммигрантов.

В свою очередь благотворительный фонд "Астан Кудс Резави", указывают в Минфине, под прямым надзором Хаменеи в значительной степени вовлечен в строительный, сельскохозяйственный, финансовый, энергетический сектора иранской экономики. В министерстве отметили, что фонд контролирует Ахмад Марви - в течение нескольких десятилетий близкий сподвижник Хаменеи; и Марви также оказался под санкциями США.

В ведомстве уточнили, что санкции подразумевают заморозку всех активов этих структур и лиц, находящихся в юрисдикции США и во владении или под управлением американских граждан. Американцам запрещено вести какие-либо дела с этими физическими и юридическими лицами. Кроме того, под потенциальные ограничительные меры США могут попасть зарубежные финансовые институты и лица, которые заключали значительные сделки с этими представителями Ирана.

Али Хаменеи Иран США Минфин США

Новости

Лидер большинства в Сенате отказался созывать экстренное заседание по импичменту Трампа

В Великобритании зафиксирована рекордная смертность от COVID-19

В Великобритании зафиксирована рекордная смертность от COVID-19
Пандемия коронавируса

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венесуэле

Киев призвали подписать прямые договоры с "Газпромом"

Пандемия коронавируса

В Бразилии начались производство и вакцинация "Спутником V"

В Бразилии начались производство и вакцинация "Спутником V"

В Южном Судане отпустили на свободу Варламова и Верзилова

Главный исполнительный директор Intel Боб Свон отправлен в отставку

Главный исполнительный директор Intel Боб Свон отправлен в отставку
Пандемия коронавируса

В Швейцарии ужесточили ограничения из-за угрозы новых штаммов COVID-19

В Швейцарии ужесточили ограничения из-за угрозы новых штаммов COVID-19

Умер британский миллиардер и совладелец Daily Telegraph Дэвид Баркли

Умер британский миллиардер и совладелец Daily Telegraph Дэвид Баркли
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны НКР заявило о нарушении перемирия Азербайджаном

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');