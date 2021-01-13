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Белорусская оппозиция предложила ограничить президентство 2 сроками

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Представители экс-кандидата в президенты Белоруссии, лидера оппозиции Светланы Тихановской по конституционной реформе работают над проектом новой Конституции, чтобы представить его на народное обсуждение, в числе предложений - ограничить президентство двумя сроками по 4 года.

"Одна из главных задач Конституции - ограничить любую власть временем, а также системой сдержек и противовесов", - говорится в сообщении на сайте Тихановской в среду.

Ее советник по политическим вопросам Александр Добровольский выделил 5 главных принципов новой Конституции. Так, в части обеспечения подконтрольности народу предлагается ограничить сроки пребывания у власти, "для президента - два срока по 4 года".

Кроме того, оппозиция считает необходимым прописать в Конституции "самостоятельность парламента, правительства и судов в пределах их полномочий, систему сдержек и противовесов против злоупотреблений властью".

По мнению оппозиции, в Конституции должно быть положение о независимости суда и запрете вмешательства чиновников в судебные дела. Кроме того, нужно ввести должность уполномоченного по правам человека.

На данный момент президент Белоруссии избирается на пять лет, количество сроков не ограничено.

Светлана Тихановская Белоруссия Александр Добровольский

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