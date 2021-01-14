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В Австралии усыпят голубя, прилетевшего из США в обход карантина

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Власти Австралии решили усыпить гоночного голубя по кличке Джо, случайно добравшегося в страну из США, преодолев 13 тысяч км, сообщает Associated Press. Формально птица является нарушителем карантинных мер.

Как именно голубь попал на материк, неясно; предположительно, мог доплыть на грузовом судне через Тихий океан, а мог долететь и сам. Известно, что это спортивный голубь и что он участвовал в соревнованиях в американском штате Орегон, состоявшихся 29 октября, с тех пор он исчез.

26 декабря, когда в Австралии отмечался День подарков, истощенную птицу с синей меткой на лапе обнаружил на своем дворе житель Мельбурна Кевин Селли-Бёрд (Kevin Celli-Bird).

Мужчина накормил печеньем голодную птицу, напоил из фонтана. Голубь набрался сил и с тех пор остался жить на заднем дворе, проводя время с местным голубем на беседке. "Я думаю, что он решил, раз я дал ему корма и ему было из чего попить, то это его дом,"- сказал Селли-Бёрд, отметив, что не интересуется птицами, кроме своей фамилии (игра слов Bird - птица).

Селли-Бёрд назвал голубя Джо в честь избранного президента США Джо Байдена. Позже стало известно, что Союз американских гоночных голубей из Оклахомы подтвердил, что птица зарегистрирована в Монтгомери, штат Алабама. По словам Бёрда, он пытался связаться с владельцем, но пока не удалось.

Тем временем Австралийская служба карантина и инспекции, узнав из СМИ о несанкционированном прилете голубя из США, обеспокоилась, что птица может быть разносчиком болезней. Власти попросили Бёрда поймать птицу, на что тот ответил, что у него, вряд ли, получится это сделать. Потом карантинная служба решила воспользоваться услугами профессионального ловца птиц.

Министерство сельского хозяйства Австралии пояснило, что этот голубь может угрожать продовольственной безопасности и популяции диких птиц в стране. "Голубь создает прямой риск биобезопасности для австралийских птиц и птицеводству", - говорится в заявлении ведомства.

Секретарь Австралийской национальной ассоциации голубей Брэд Тернер сказал, что слышал о случаях, когда китайские гоночные голуби достигли западного побережья Австралии на борту грузовых судов. Он подтвердил опасения, что голуби из Соединенных Штатов могут быть переносчиками экзотических болезней, и согласился с тем, что Джо следует усыпить.

Как отмечает AP, похожий случай в Австралии произошел в 2015 году, тогда речь шла о собаках. Власти пригрозили усыпить двух йоркширских терьеров, которых незаконно ввезли в страну тогда еще супруги Джонни Депп и Эмбер Херд. В итоге хозяева предпочли вывезти питомцев чартерным рейсом в течение 50 часов, которые им отвели власти.

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