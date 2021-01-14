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США усилят контроль за технологиями, которые могут быть полезны ГРУ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Минторг США в четверг ввел дополнительный контроль над американскими технологиями и деятельностью американских лиц, которые могли бы пойти на пользу военной разведке РФ, КНР, Ирана, Кубы и Венесуэлы, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Мы не можем позволить структурам военной разведки наших соперников в Китае, на Кубе, в России, Венесуэле и Иране и другим государствам, поддерживающим терроризм, получать выгоду от технологий и услуг США с целью поддержания их дестабилизирующих действий", - приводятся в заявлении слова глава министерства Уилбура Росса.

"Этот новый жесткий контроль помешает китайскому бюро разведки и российскому ГРУ использовать технологии и сферу услуг США как средство для поддержки шпионажа, сбора разведданных и операций, а также прочей деятельности, идущей вразрез с интересами США в сфере национальной безопасности", - отметил он.

Ведомство также пересматривает меры контроля за конечным использованием биологического и химического оружия, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Документ вступает в силу 16 марта 2021 года. Под его действие также попадают Главное разведывательное бюро Северной Кореи и Служба военной разведки Сирии.

США ГРУ Минторг США Уилбур Росс

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