В план Байдена по борьбе с COVID-19 включили обеспечение кибербезопасности

На повышения уровня кибербезопасности и информационных технологий страны выделили более $10 млрд

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Масштабный план по противодействию пандемии коронавируса, разработанный командой избранного президента США Джо Байдена, предусматривает выделение более $10 млрд на повышение уровня кибербезопасности и информационных технологий страны, сообщило издание The Hill.

Байден призвал Конгресс одобрить такие крупные капиталовложения в информационные технологии, включая вопросы кибербезопасности, называя их "спасательным пакетом" и "срочной проблемой национальной безопасности, решение которой безотлагательно".

"В дополнение к кризису COVID-19 мы также сталкиваемся с кризисом, когда речь заходит о кибербезопасности страны", - говорится в плане Байдена.

В нем отмечается: "Недавние нарушения безопасности информационных систем федерального правительства подчеркивают важность и срочность укрепления потенциала кибербезопасности США. Избранный президент Байден призывает Конгресс начать прилагать грандиозные усилия по модернизации и обеспечению безопасности федеральных информационных технологий и сетей".

План новой администрации США включает в себя инвестиции в размере $9 млрд для Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) и Администрации общих служб (GSA) для запуска новых общих служб кибербезопасности и ИТ.

Как отмечает издание, увеличение финансирования правительственных структур в сфере кибербезопасности предлагается в условиях, когда "правительство продолжает бороться с последствиями российской кибератаки на IT-компанию SolarWinds, клиентами которой считалось большинство федеральных агентств и американских компаний из списка Fortune 500".

Ранее сообщалось, что такие ведомства, как министерства торговли, обороны, национальной безопасности, юстиции и другие подтвердили, что стали жертвами хакерских атак, которые продолжались большую часть прошлого года, но впервые были выявлены в декабре.

В Вашингтоне в этих хакерских атаках обвинили Россию.