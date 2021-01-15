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Токаев счел необходимым снизить барьер для прохождения в парламент

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым снизить для политических партий барьер для прохождения в парламент с 7% до 5%.

"Нам необходимо снизить порог прохождения политических партий в мажилис с 7 до 5%. Пришло время принять такое решение, так как указанная норма стимулирует зарегистрированные партии участвовать в предстоящих выборах", - сказал президент в ходе открытия первой сессии VII созыва парламента в пятницу.

Токаев также отметил необходимость возможности проголосовать против всех на выборах всех уровней.

"Идея альтернативного мнения и голосования против всего тоже должна быть нормой для нас. Поэтому бюллетени на всех уровнях должны иметь пометку "против всех", - сказал глава государства.

Он также упомянул о возможности перевода части выборных процедур в онлайн-формат.

"В будущем список членов партии и прочие связанные с этим процедуры можно перевести в онлайн-формат. Для этих целей следует использовать возможности электронного правительства", - пояснил Токаев.

10 января в Казахстане прошли выборы в мажилис парламента и маслихаты (местные исполнительные органы).

Согласно окончательным данным ЦИК, победу одержала партия "Nur Otan", возглавляемая первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, обеспечив 76 мест в парламенте. Еще две партии "Ак жол" и Народная партия Казахстана получили по 12 и 10 мест соответственно. Всего в парламентских выборах участвовали пять политических партий.

Для прохождения в парламент партии необходимо набрать на выборах не менее 7% голосов.

Депутатский корпус мажилиса состоит из 107 человек. 98 депутатов избирается по партийным спискам, девятерых делегирует в мажилис Ассамблея народа Казахстана.

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