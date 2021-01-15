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IBM купит консультанта по переходу в "облако" Taos

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Корпорация International Business Machines (IBM) купит компанию Taos Mountain LLC, оказывающую бизнесу услуги перевода IT-инфраструктуры в "облако". Сделка должна быть закрыта в I квартале 2021 года. Ее сумма не раскрывается.

Покупка Taos, которая станет уже девятым приобретением IBM с момента вступления Арвинда Кришны на пост гендиректора корпорации в апреле 2020 года, является очередным подтверждением того, что ведущий американский поставщик компьютерных услуг намерен фокусироваться на сферах гибридных облачных вычислений и искусственного интеллекта, пишет The Wall Street Journal.

Taos, основанная в 1989 году, консультирует компании по вопросу перевода их IT-инфраструктуры с внутренних серверов на облачные. В IBM отмечают, что клиентами Taos были, в частности, Target, Netflix и Sephora.

Компания имеет партнерства с ведущими облачными сервисами, включая Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform и Azure от Microsoft. Решение о ее покупке IBM, которая также предоставляет бизнесу услуги перевода IT-инфраструктуры в "облако", продиктовано, в частности, наличием у Taos таких партнеров, заявил главный операционный директор IBM Global Business Services Джон Грэнджер, отвечающий в компании за инновации в сфере облачных приложений.

По словам Грэнджера, приобретение Taos также обеспечит IBM доступ к техническим компетенциям компании в сфере миграции и проектирования информационных систем.

Сейчас в штате Taos около 600 сотрудников в США и Канаде. Офисы компании находятся в Бостоне и Сан-Диего.

В ближайшие пару лет после закрытия сделки Taos будет работать в качестве независимого подразделения IBM, однако со временем планируется ее интеграция с другими сервисами компании, отметил Грэнджер.

Акции IBM прибавляют в цене 2,4% на торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 5,9%.

США Канада IBM Taos

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