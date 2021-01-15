В Нью-Йорке автобус вылетел с эстакады и повис, надломившись

Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В нью-йоркском Бронксе пассажирский автобус-гармошка вылетел с эстакады и повис так, что его передняя часть оказалась на земле, а задняя осталась на эстакаде, сообщает в пятницу ABC News.

Отмечается, что пострадали от семи до восьми человек, самые серьезные травмы получил водитель автобуса, он находится в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на пересечении скоростной автомагистрали Кросс Бронкс и Юниверсити авеню. Сочлененный автобус пробил ограждение на магистрали и надломился, так что его "гармошка" порвалась, а сам он свесился до асфальта дороги, проходящей под эстакадой. По словам властей, высота падения составила более 15 метров.