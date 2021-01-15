Близ Антарктиды снова зафиксированы землетрясения

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Подземные толчки продолжают фиксироваться у берегов Антарктиды со стороны Южной Америки, следует из оперативной сводки Российской антарктической экспедиции.

Отмечается, что в период с 7 по 14 января продолжались регулярные единичные землетрясения магнитудой менее 5,1. Их эпицентр находился на удалении 40-50 км к юго-востоку от станции в проливе Брансфилд на глубине 3 км, говорится в материалах.

В предыдущих сводках также сообщалось о подземных толчках у берегов Антарктиды.

В конце ноября начальник станции Беллинсгаузен 65-й Российской антарктической экспедиции Анатолий Селиванов сообщил "Интерфаксу", что регулярные землетрясения стали фиксироваться в Антарктиде с августа.

По его словам, с 28 августа 2020 по настоящее время наблюдаются регулярные единичные землетрясения. Эпицентр землетрясений магнитудой 4,7 - 5,3 находится в районе 60 - 150 км на юго-восток от станции Беллинсгаузен в проливе Брансфилд на глубине от 2 до 10 км. Селиванов тогда отмечал, что 7 ноября был единственный раз, когда эпицентр землетрясений достиг магнитуды 6,0, сказал тогда Селиванов.

По его словам, в конце сентября по инициативе руководства станции Беллинсгаузен из-за большого количества землетрясений были проведены контрольные сеансы связи с соседними станциями на случай оказания взаимной помощи при аварийно-спасательной ситуации. В начале октября с начальниками антарктических станций острова Ватерлоо (Кинг-Джордж) были проведены консультации по взаимодействию в случае стихийного бедствия при землетрясении. В двух зданиях станции Беллинсгаузен, расположенных на возвышенности, проработан план эвакуации в случае частичного затопления береговой линии станции.

По словам Селиванова, российские полярники ощущают каждый подземный толчок вне зависимости от силы магнитуды, но на психоэмоциональном состоянии персонала станции это не сказывается. Кроме того, землетрясения пока не влечет никаких повреждений в постройках станции. Никаких внешних проявлений подземных толчков - разрушения льда и айсбергов, усиления волн, подъема уровня воды, подтопления - на тот момент не наблюдалось.

Беллинсгаузен – российская антарктическая станция на острове Кинг-Джордж в составе архипелага Южные Шетландские острова. Архипелаг отделяется от Антарктического полуострова проливом Брансфилд, а от Южной Америки - проливом Дрейка. Население острова Кинг-Джордж составляет персонал нескольких полярных станций, в том числе одной российский.

В декабре подземный толчок магнитудой 5,5 был зафиксирован с другой стороны Антарктиды – в южной части Тихого океана в 580 км от острова Янг в архипелаге Баллени. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".