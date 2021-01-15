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Мажилис Казахстана одобрил кандидатуру Мамина на пост премьера

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Мажилис парламента Казахстана в пятницу одобрил кандидатуру Аскара Мамина на пост премьер-министра республики, передал корреспондент агентства "Интерфакса".

"За кандидатуру Аскара Мамина проголосовало 78 депутатов, 21 - воздержался", - огласил итоги голосования спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

По новым конституционным поправкам, принятым в 2017 году, правительство Казахстана слагает полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента. Кандидатуру нового премьера вносит на рассмотрение мажилиса глава государства после консультаций с фракциями партий, представленных в мажилисе.

С февраля 2019 года главой кабмина является Аскар Мамин.

Казахстан Аскар Мамин

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