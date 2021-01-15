Украина начала реформу железных дорог

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Структурная реформа украинского ж/д оператора "Укрзализныця" (УЗ) стартовала с утверждением его новой организационной структуры и созданием подразделений грузовых перевозок – "УЗ Карго" и инфраструктуры – "УЗ Инфра". Об этом сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

По его словам, структурная трансформация "Укрзализныци" позволит обеспечить прозрачность финансовых потоков внутри компании, повысить качество управления и подготовиться к появлению частных конкурентов на рынке железнодорожных перевозок.

При этом, отметил Криклий, для полноценной реформы на железной дороге крайне важным остается принятие Верховной Радой законопроекта "О железнодорожном транспорте", предусматривающего создание конкурентного рынка перевозок.

"И я очень надеюсь, что в этом году это обязательно произойдет", - добавил министр.

Криклий летом 2020 года поставил перед новым главой "Укрзализныци" Владимиром Жмаком несколько задач. Речь идет, в частности, о переформатировании управленческой команды и преодолении коррупции, разработке антикризисной программы, позволяющей вернуться к докризисным финпоказателям, проведении структурной реформы, оптимизации деятельности и улучшении условий труда персонала, улучшении сервиса пассажирских перевозок, цифровизации процессов и внедрении новых технологий.

Жмак заявлял, что завершить переподчинение подразделений и выделить четыре вертикали будущего холдинга – грузовую, пассажирскую, производственную и инфраструктурную планируется до конца 2021 года.