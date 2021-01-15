В ЛНР 9 населенных пунктов остались без газа из-за аварии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Авария на газопроводе под Луганском привела к приостановке подачи природного газа в нескольких населенных пунктах самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили "Интерфаксу" в администрации Лутугинского района ЛНР.

"15.01.2021 произошла авария на газопроводе высокого давления в районе с.Глафировка (около 20 км от Луганска - ИФ)", - говорится в сообщении.

По данным администрации, в связи с аварией прекращена подача природного газа в городе Лутугино, поселках Белореченский, Георгиевка, Ленина, Успенка, Врубовский, Челюскинец, селах Лесное и Роскошное.

"О пуске газа будет сообщено после устранения аварии", - добавили там.

Авария на газопроводе высокого давления в Лутугинском районе произошла в результате подрыва отвода магистрального газопровода, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева.

"Сегодня в районе 5 часов утра вблизи населенного пункта Глафировка Лутугинского района был подорван отвод магистрального газопровода диаметром 273 мм "Лутугино-Хрящеватое", - сообщила Кобцева в пятницу, ее слова приводит Луганский информационный центр.