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В Поволжье придет новая волна снегопадов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Снегопад и метели накануне осложнили дорожную обстановку во многих регионах Поволжье; вместе с тем синоптики вновь предупреждают о надвигающейся непогоде.

Так, в Нижегородской области 16 января прогнозируется сильная метель, ухудшение видимости и снежные заносы на дорогах, предупреждают региональные спасатели. Кроме того, в ближайшие дни в регионе будут морозными, с температурой на семь и более градусов ниже климатической нормы.

Суббота ожидается снежной и в Удмуртии, сообщает региональный Гидрометцентр.

В начале следующей недели прогнозируется резкое похолодание: ночью температура воздуха понизится до минус 23-28 градусов. В целом ситуация, которая ожидается в эти дни в Удмуртии, нехарактерна для середины зимы, отмечают метеорологи.

В Ульяновской области в ночь на субботу ожидается сильный снегопад, сообщается на сайте регионального главка МЧС. В связи с ухудшением погоды в области объявлен "желтый" уровень погодой опасности. Спасатели рекомендуют водителям по возможности отказаться от дальних поездок.

В Самарской области также объявлен "желтый" уровень опасности: в ночь на 16 января ожидается снегопад, усиление юго-западного ветра 15-18 м/с, на дорогах снежные заносы.

Кроме того, метель и сильный ветер в ближайшие сутки прогнозируются в Оренбуржье и Саратовской области, предупреждают региональные синоптики.

В свою очередь Госавтоинспекция МВД по Татарстану предупреждает об ухудшении погодных условий и просит водителей без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что из-за метели в ряде регионов Поволжья приостанавливалось движение транспорта, а спасатели развертывали на трассах пункты обогрева.

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