США расширили санкции против Ирана

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Вашингтон в пятницу ввел санкции в отношении трех иранских организаций за незаконное распространение неядерного оружия, сообщает Госдеп США.

В заявлении главы госдепа США Майка Помпео говорится, что под санкции попали иранская Организация судовой промышленности (MIO), Организация аэрокосмической промышленности (AIO) и иранская Организация авиационной промышленности (IAIO).

Отмечается, что включенные в санкционный список организации участвовали в "поставке, продаже, транспортировке, напрямую или косвенно, в или из Ирана, или для использования в Иране или в интересах Ирана, оружия или связанных с ним материалов, включая запасные части". Это, согласно заявлению, представляет "постоянную угрозу региональной и международной безопасности".

Госдеп США отмечает, что "каждая из этих организаций производит смертоносное военное оборудование для иранских военных, в том числе для Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которая названа иностранной террористической организацией, и в отношении которой также введены санкции" в соответствии с полномочиями США по борьбе с "распространителями оружия массового уничтожения и их сторонниками".

Госдеп США напоминает, что вышеперечисленные организации ранее попали под санкции, введенные "органом власти по борьбе с распространением оружия массового уничтожения".

Организация судовой промышленности (MIO) входит в комплекс оборонной промышленности в подчинении Минобороны Ирана и является главным разработчиком для военно-морских сил Ирана. Организация аэрокосмической промышленности (AIO) также находится в подчинении Минобороны и является ключевой структурой в разработке и производстве космического оборудования в Иране. Что касается Организации авиационной промышленности (IAIO), - это государственная корпорация, основанная в 1966 году с целью планирования, контроля и управления гражданской и военной сферой. IAIO производит самолеты и аэрокосмическую продукцию и в то же время является конгломератом, в который входят другие иранские государственные авиационные корпорации.

Санкции против связанных с иранской IRISL поставщиков стали

США ввели санкции в отношении семи юридических и двух физических лиц за сотрудничество с "Судоходными линиями Исламской Республики Иран" (Islamic Republic of Iran Shipping Lines, IRISL), в основном они связаны с поставками в Иран и вывозом из него различных видов стали.

"Мы предупреждали отрасль, что тем, кто ведет дела с IRISL, с зависимыми от них структурами и другими иранскими судоходными компаниями, грозят санкции. Сегодня мы вводим санкции против семи организаций и двух физических лиц за такое поведение", - приводятся его слова в заявлении госдепа.

При этом Помпео напомнил, что сами IRISL попали под санкции госдепартамента еще в июне 2020 года, и что иранские власти предпочитали использовать IRISL для поставок грузов.

В частности, под санкциями вновь оказались IRISL – в соответствии с разделом 1245 закона о свободе Ирана и борьбе с распространением (IFCA). Также ограничительные меры коснулись зависимой от IRISL структуры - Sapid Shipping, и главного административного сотрудника IRISL Мухаммеда Реза Модаррес Киабани.

Также под санкции попала базирующаяся в КНР компания Jiangyin Mascot Special Steel Co., которая, по версии Вашингтона, сознательно занималась поставками стали в Иран посредством IRISL; и компания из ОАЭ Accenture Building Materials.

В госдепартаменте утверждают, что попавшие в санкционные списки компании и люди связаны с поставками в Иран и вывозом из него различных видов стали.