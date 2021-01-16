Национальная стрелковая ассоциация США объявила о банкротстве

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) - крупнейший в стране лоббист свободного ношения оружия - объявила о банкротстве, сообщает CNN.

Как следует из документов, NRA объявила о банкротстве с целью реструктуризации. Как поясняет ассоциация, она покидает штат Нью-Йорк, где была основана в 1871 году, чтобы перерегистрироваться в Техасе.

Решение NRA последовало за заявлениями генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс о том, что деятельность ассоциации нарушает закон о некоммерческих организациях, а миллионы долларов из ее бюджета были присвоены руководством. По оценкам прокуратуры штата, за три года NRA из-за действий ее руководителей потеряла $63 млн.

В ответ ассоциация подала иск к прокурору штата, обвинив ее в нарушении первой поправки к конституции США.

В NRA настаивают, что подали документы о банкротстве, находясь в наиболее крепком и стабильном финансовом положении за многие годы.