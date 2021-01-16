Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:13Заразились
на 16.01В России 3 544 623+24 092В мире 93 850 571+740 083

Национальная стрелковая ассоциация США объявила о банкротстве

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) - крупнейший в стране лоббист свободного ношения оружия - объявила о банкротстве, сообщает CNN.

Как следует из документов, NRA объявила о банкротстве с целью реструктуризации. Как поясняет ассоциация, она покидает штат Нью-Йорк, где была основана в 1871 году, чтобы перерегистрироваться в Техасе.

Решение NRA последовало за заявлениями генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс о том, что деятельность ассоциации нарушает закон о некоммерческих организациях, а миллионы долларов из ее бюджета были присвоены руководством. По оценкам прокуратуры штата, за три года NRA из-за действий ее руководителей потеряла $63 млн.

В ответ ассоциация подала иск к прокурору штата, обвинив ее в нарушении первой поправки к конституции США.

В NRA настаивают, что подали документы о банкротстве, находясь в наиболее крепком и стабильном финансовом положении за многие годы.

США NRA

Новости

Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети

Двадцатидолларовая банкнота с наклейкой от банана выставлена на торги

Что произошло за день: суббота, 16 января

Британец случайно выбросил жесткий диск с биткойнами на $273 млн

Британец случайно выбросил жесткий диск с биткойнами на $273 млн

Байден предложил Нуланд на пост замгоссекретаря

Байден предложил Нуланд на пост замгоссекретаря

ДНР и ЛНР передадут Киеву часть удерживаемых граждан Украины

На Украине с 16 января в магазинах можно говорить только на украинском

РФ возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром

РФ возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром

Pfizer нашел способ сократить задержки поставок вакцины в ЕС

В Германии избрали нового председателя партии ХДС

В Германии избрали нового председателя партии ХДС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');