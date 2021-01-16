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Терминал в аэропорту Франкфурта перекрыли из-за полицейской операции

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Один из терминалов аэропорта во Франкфурте-на-Майне перекрыт полицейскими, проводится операция, сообщает полиция города в твиттере.

"В настоящий момент в аэропорту Франкфурта проводится полицейская операция в связи с бесхозным предметом багажа", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что чемодан безвреден, но частично терминал до сих пор перекрыт, утоняется в сообщении. Другие подробности не приводятся.

Франкфурт-на-Майне Германия

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