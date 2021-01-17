Франция призвала США и Иран восстановить "ядерную сделку"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В целях воспрепятствования созданию Ираном ядерного оружия крайне важно, чтобы Тегеран и Вашингтон вернулись к ядерному соглашению 2015 года, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Администрация (действующего президента США Дональда - ИФ) Трампа выбрала то, что она назвала кампанией максимального давления на Иран. В результате эта стратегия только увеличила риск и угрозу", - сказал Ле Дриан в интервью газете Journal du Dimanche.

Дипломат призвал прекратить это, "потому что Иран... находится в процессе приобретения ядерного (оружейного - ИФ) потенциала".

В то же время Ле Дриан заявил, что даже если обе стороны вернутся к сделке, этого будет недостаточно.

"Потребуются жесткие дискуссии по поводу распространения баллистических ракет и дестабилизации Ираном ситуации у своих соседей в регионе", - добавил он.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был принят в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской сделки. Год спустя Иран начал поэтапное сокращение своих обязательств.

Евросоюз подтвердил свою твердую приверженность и неизменную поддержку СВПД, говорится в заявлении от имени ЕС главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Мы приветствуем позитивные заявления избранного президента (США Джо - ИФ) Байдена по СВПД и надеемся на сотрудничество с новой администрацией США", - заявляют в Брюсселе.

Возвращения США в иранскую ядерную сделку недостаточно, Вашингтон должен отменить все введенные санкции против Ирана, заявил ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Присутствие США в ядерной сделке полезно только в том случае, если оно приносит экономическую выгоду Ирану", - сказал Зариф, которого цитируют иранские СМИ.

"Американцы, выйдя из СВПД, восстановили предыдущие санкции и усложнили ситуацию новыми. Таким образом, сегодня уже недостаточно того, чтобы США просто вернулись к сделке, они должны отменить санкции", - подчеркнул министр.