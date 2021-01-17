Транскам закроют из-за сильного снегопада и лавиноопасности

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Движение по Транскавказской автомагистрали закрывается в воскресенье из-за сильного снегопада и высокой вероятности схода лавин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Южной Осетии.

Как отметили в МЧС, с 21:00 движение по Транскаму запрещено для всех видов транспорта. Ограничение действует до особого распоряжения.

В ведомстве сообщили, что в воскресенье на северном портале уже сошла одна лавина, которую дорожники расчистили, но снегопад в горах продолжается.

Транскавказская автомагистраль проходит в высокогорье и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.