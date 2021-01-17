Расследование в Бельгии выявило причастность страны к убийству Лумумбы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ровно 60 лет назад, 17 января 1961 года, был казнен Патрис Лумумба, первый премьер-министр Демократической Республики Конго после провозглашения ее независимости в июне 1960 года.

В связи с данной годовщиной телеканал RTBF сообщил о результатах проведенного Палатой представителей Бельгии и ее экспертами расследования этого события и причастности к нему бельгийского государства.

Согласно выводам комиссии, убийство Лумумбы не связано, как раньше считали многие, с его гневной антиколониальной речью 30 июня 1960 года в присутствии короля бельгийцев Бодуэна, которую африканский политик закончил вошедшей в историю фразой "Мы больше не ваши обезьяны!".

Как утверждают участники расследования, казнь Лумумбы не была результатом специально организованного Бельгией заговора в ответ на разрыв с Брюсселем получившей независимость африканской страны.

К убийству конголезского лидера, ставшего символом борьбы Африки за независимость, по заключению комиссии, привел процесс с участием неоднородной коалиции, члены которой в кризисный период страны добивались каждый своей доли власти и влияния.

При этом, подтверждает RTBF со ссылкой на расследование, с июля 1960 года бельгийские должностные лица "настойчиво вмешивались в этот процесс, чтобы ослабить правительство Лумумбы с целью помочь свергнуть премьер-министра, добиться его домашнего ареста и заключения в тюрьму, а также осуществить передачу Лумумбы в тюрьму (юго-восточной провинции - ИФ) Катанги, где он будет убит".

Как говорится в публикации, "никто никогда не станет открыто объяснять причины такой политики, но очевидно, что эти бельгийские должностные лица видели в Лумумбе конголезского лидера, который мог помешать бельгийскому и западному влиянию в независимом Конго".

Независимость Конго и расстрел Лумумбы

С получением независимости бывшее Бельгийское Конго оставалось нестабильным государством, в котором региональные лидеры имели больше власти, чем центральное правительство, а Катанга пыталась получить свою независимость при поддержке Бельгии.

Основатель победившей на первых в стране выборах в мае 1960 года партии Национальное движение Конго, левонационалистический политик, ставший премьером, Лумумба пытался навести порядок, ориентируясь на СССР.

Сепаратисты окончательно подорвали власть Лумумбы. Полковник Джозеф Мобуту 14 сентября 1960 года, как считается, при поддержке США и ЦРУ сверг правительство и арестовал Лумумбу, которого отправил в Элизабетвиль (ныне Лубумбаши), столицу Катанги.

Вместе с двумя своими соратниками Лумумба был расстрелян ночью 17 января 1961 года катангийскими солдатами под командованием бельгийского офицера-наемника.

Трупы наскоро закопали в земле, но на утро местные жители обнаружили захоронение. Тогда двум бельгийским полицейским поручили скрыть следы внесудебного расстрела. Они расчленили трупы казненных и растворили останки в кислоте.

Расследование убийства Лумумбы

В 2000 году по решению бельгийского парламента была создана официальная комиссия для расследования обстоятельств убийства Лумумбы и возможной причастности к этому бельгийских политиков.

Комиссия признала, что Бельгия несет "моральную ответственность" за физическое устранение Лумумбы, поскольку бельгийские военные проводили подготовку конголезских сепаратистов.

Как говорится в анализе событий 17 января 1961 года, опубликованном RTBF, "истинная причина неуклонной решимости и настойчивых действий бельгийских должностных лиц и политиков в том, что Патрис Лумумба хотел свергнуть колониальный порядок и его неоколониальное продолжение, которое сохраняло долгосрочное бельгийское влияние на политическую и экономическую жизнь независимого Конго".