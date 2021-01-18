РФ призвала ФРГ предоставить гуманитарные выплаты всем блокадникам Ленинграда

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - МИД РФ призывает власти ФРГ принять решение о гуманитарных выплатах всем блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности для соблюдения принципов справедливости и равноправия.

"В годовщину освобождения Ленинграда призываем ФРГ принять, наконец, решение о гуманитарных выплатах всем блокадникам вне зависимости от их национальности. Уверены, что такой шаг получит большое символическое звучание в контексте беспрецедентного послевоенного примирения русских и немцев и будет по достоинству воспринят всеми блокадниками Ленинграда", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России в понедельник.

На Смоленской площади отметили, что в 2019 году правительство ФРГ приняло решение о выделении 12 млн евро на цели модернизации "Госпиталя для ветеранов войн" в Санкт-Петербурге, а также создания в городе российско-германского центра встреч по поддержке исторической памяти.

"Первые поставки медицинского оборудования начались, несмотря на пандемию, летом 2020 года. Со своей стороны, безусловно, поддерживаем эту инициативу и способствуем ее реализации, однако полагаем, что она носит промежуточный характер (в том числе поскольку ею не могут воспользоваться люди, проживающие за пределами Санкт-Петербурга - 33 тыс. человек из зарегистрированных в России 123 тыс. блокадников) и не снимает с повестки дня вопрос о предоставлении Германией индивидуальных выплат всем без исключения блокадникам", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД РФ добавили, что правительство ФРГ предоставляет выплаты блокадникам еврейской национальности, осуществляемые по линии Международной еврейской конференции по материальным претензиям к ФРГ, "при этом люди других национальностей, которые рядом с евреями переживали ужасы блокады, никаких компенсаций как не получали, так и не получают".

"Считаем, что это не соответствует принципам справедливости и равноправия. Неоднократно предлагали Берлину провести специальные консультации с тем, чтобы найти решение на основе принципов справедливости, морали и нравственности, без попыток прикрываться легалистскими отговорками, которые по сути оправдывают откровенную дискриминацию блокадников нееврейской национальности. К сожалению, нам последовательно отвечали отказом", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ заявили, что "с учетом исторического признания уникального по степени жестокости и неизбирательности характера ленинградской блокады все блокадники должны быть выделены в отдельную категорию жертв нацизма без дискриминации по признаку национальности".

77-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады будет отмечаться 27 января.