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Турция запретила рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Власти Турции запретили платформам Twitter, Periscope и Pinterest размещать рекламу из-за несоблюдения закона о наличии законных представителей компаний в стране.

"Мы надеемся, что Twitter и Pinterest, которые еще не объявили о своих представителях, быстро предпримут необходимые шаги", - цитирует турецкое издание Daily Sabah заместителя министра коммуникаций страны Омера Фатиха Саяна.

Газета отмечает, что платформы не имели в Турции представителей. Это предусмотрено законом, который вступил в силу в октябре.

Пока известно лишь, что Facebook избежал блокировки в Турции после того, как компания начала процесс по назначению юридического представителя.

Турция Twitter Periscope Pinterest

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