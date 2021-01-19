США отключили телефонные линии в генконсульстве РФ в Нью-Йорке

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Американская сторона с 18 января отключила городские телефонные линии в генконсульстве России в Нью-Йорке.

Кроме того, периодически возникают перебои с доступом в интернет, говорится в сообщении российской дипмиссии в твиттере во вторник.

В связи с проблемой граждан просят по интересующим вас вопросам обращаться по электронной почте. В генконсульстве уточнили, что необходимые адреса можно найти сайте newyork.mid.ru.