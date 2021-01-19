Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:13Заразились
на 19.01В России 3 612 800+21 734В мире 95 559 647+514 013

США отключили телефонные линии в генконсульстве РФ в Нью-Йорке

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Американская сторона с 18 января отключила городские телефонные линии в генконсульстве России в Нью-Йорке.

Кроме того, периодически возникают перебои с доступом в интернет, говорится в сообщении российской дипмиссии в твиттере во вторник.

В связи с проблемой граждан просят по интересующим вас вопросам обращаться по электронной почте. В генконсульстве уточнили, что необходимые адреса можно найти сайте newyork.mid.ru.

США Нью-Йорк Россия

Новости

Bild сообщила об отказе немецкой Bilfinger SE от участия в "Северном потоке 2"

Bild сообщила об отказе немецкой Bilfinger SE от участия в "Северном потоке 2"

Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву

Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву

Казахстан пригрозил РФ ответными мерами из-за ограничения ввоза томатов

Казахстан пригрозил РФ ответными мерами из-за ограничения ввоза томатов

В китайском Даляне 10 судов из РФ больше месяца ждут выгрузки рыбы

Докладчик ПАСЕ по Навальному решил съездить в Россию

Докладчик ПАСЕ по Навальному решил съездить в Россию
Пандемия коронавируса

Индийская фармкомпания рассказала, кому не стоит делать COVID-прививку

Индийская фармкомпания рассказала, кому не стоит делать COVID-прививку

Сторонники экс-президента Армении Кочаряна устроили митинг в Ереване

Сторонники экс-президента Армении Кочаряна устроили митинг в Ереване
Пандемия коронавируса

Китай завершает строительство крупного COVID-центра в провинции Хэбэй

Китай завершает строительство крупного COVID-центра в провинции Хэбэй

Что случилось этой ночью: вторник, 19 января

В Китае выявлен новый эпицентр заражения коронавирусом

В Китае выявлен новый эпицентр заражения коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');