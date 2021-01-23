Трюдо и Байден запланировали личную встречу в феврале

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Джо Байден намерены провести встречу следующем месяце, сообщил офис канадского премьера.

Заявление было сделано после состоявшейся телефонной беседы лидеров двух стран.

"Они обсудили сотрудничество в области вакцин и признали, что усилия двух стран укрепляются существующими обменами медицинским персоналом и критически важными медикаментами", - говорится в сообщении.

Трюдо и Байден также договорились о расширении сотрудничества в области обороны, в Арктике, в энергетике, отмечает офис.

"Премьер-министр поднял вопрос о разочаровании Канады решением Соединенных Штатов по трубопроводу Keystone XL", - отмечается в сообщении.

Также они заявили, что министры обороны и иностранных дел двух государств встретятся при первой же возможности.

Байден в день вступления в должность помимо других подписал указ, которым прекращается реализация проекта строительства нефтепровода Keystone XL из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

Проект строительства был в 2015 году заблокирован президентом Бараком Обамой и восстановлен Дональдом Трампом.