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В Минске на акциях протеста задержали около ста человек

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Минске проходят задержания протестующих, на данный момент это около 100 человек, говорится в сообщении в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома в субботу.

Как отметили в ведомстве, участники несанкционированных акций неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий. В отношении задержанных проводится проверка в рамках действующего законодательства, проинформировали в ГУВД.

По данным милиции, в субботу в Минске проходят кратковременные несанкционированные акции, участие в которых принимает небольшое число людей. Как отмечается, вдоль дорог выстраиваются цепочки до 30 человек, которые через несколько минут расходятся.

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В ГУВД заявили, что "данные акции проводятся с целью фотографирования и размещения фотографий в различных интернет-источниках, и направлены на формирование у общества масштабности протестного движения".

Минская милиция в очередной раз призвала граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных акциях.

В то же время в списке незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" на данный момент 13 человек.

Кроме того, правозащитникам известно о задержании волонтеров инициативы "Еда вместо бомб", когда они раздавали продукты нуждающимся в Михайловском сквере. Активистов забрали вместе с теми, кто пришел за помощью.

Протестующие в разных районах Минска собираются в цепочки солидарности. Некоторые обозначают себя бело-красно-белой символикой. Автомобилисты приветствуют их сигналами.

Перед выходными оппозиционные телеграм-каналы призывали к участию в акциях в поддержку политических заключенных.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Белоруссия Минск

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