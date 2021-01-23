В Минске на акциях протеста задержали около ста человек

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Минске проходят задержания протестующих, на данный момент это около 100 человек, говорится в сообщении в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома в субботу.

Как отметили в ведомстве, участники несанкционированных акций неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий. В отношении задержанных проводится проверка в рамках действующего законодательства, проинформировали в ГУВД.

По данным милиции, в субботу в Минске проходят кратковременные несанкционированные акции, участие в которых принимает небольшое число людей. Как отмечается, вдоль дорог выстраиваются цепочки до 30 человек, которые через несколько минут расходятся.

В ГУВД заявили, что "данные акции проводятся с целью фотографирования и размещения фотографий в различных интернет-источниках, и направлены на формирование у общества масштабности протестного движения".

Минская милиция в очередной раз призвала граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных акциях.

В то же время в списке незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" на данный момент 13 человек.

Кроме того, правозащитникам известно о задержании волонтеров инициативы "Еда вместо бомб", когда они раздавали продукты нуждающимся в Михайловском сквере. Активистов забрали вместе с теми, кто пришел за помощью.

Протестующие в разных районах Минска собираются в цепочки солидарности. Некоторые обозначают себя бело-красно-белой символикой. Автомобилисты приветствуют их сигналами.

Перед выходными оппозиционные телеграм-каналы призывали к участию в акциях в поддержку политических заключенных.