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Британский премьер надеется на укрепление отношений с США при Байдене

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает на укрепление союзнических отношений с Соединенными Штатами при новом президенте США Джо Байдене.

"Было здорово побеседовать вечером с президентом Джо Байденом. Я с нетерпением жду углубления давнего альянса между нашими двумя странами по мере того, как мы будем продвигать отвечающее экологическим нормам и устойчивое восстановление после COVID-19", - написал он в твиттере по итогам телефонного разговора с Байденом.

Беседа состоялась в субботу.

Великобритания США Борис Джонсон. Джо Байден

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