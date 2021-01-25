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Индонезия задержала два танкера под флагами Ирана и Панамы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти Индонезии задержали два иностранных танкера по подозрению в незаконной перевозке нефти в индонезийских территориальных водах, сообщает в понедельник издание The Jakarta Post.

Одно судно шло под флагом Ирана, второе – под флагом Панамы.

Первоначально оба танкера были замечены в минувшее воскресенье у берегов острова Калимантан. Экипажи не отвечали на запросы индонезийский стороны, передаваемые по радиосвязи, после чего их задержали.

В Индонезии начали расследование, членов экипажа допрашивают.

Индонезия Иран Панама

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