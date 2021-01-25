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В Китае 10 шахтеров погибли из-за обвала на золотом руднике

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Десять человек погибли при обвале в золотодобывающей шахте в китайской провинции Шаньдун, произошедшем 10 января, сообщило Центральное телевидение КНР.

"К этому времени в результате инцидента на золотом руднике в Хушань из 22 шахтеров, оказавшихся заблокированными, 11 выжили, 10 погибли, одного еще ищут", - сообщило телевидение.

Взрыв в строящейся шахте в уезде Цися в провинции Шаньдун вызвал обвал в 240 метрах от входа под землю и нарушил все коммуникации. 17 января спасатели пробурили в породе тоннель, через который начали просовывать металлическую проволоку. Они услышали стук и почувствовали, что проволоку кто-то дергает.

В воскресенье, 24 января, спасатели подняли на землю 11 шахтеров. Они провели под завалами две недели.

Китая Шаньдун

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