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Лидер Приднестровья призвал добиваться международного признания региона

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Лидер Приднестровья Вадим Красносельский призвал все органы власти региона добиваться укрепления независимости и международного признания Приднестровья. Об этом он заявил в послании органам власти в связи с ходом реализации Стратегии развития региона.

"Первостепенная задача - укрепление независимости Приднестровья с ориентиром на обретение международного признания и реализацию итогов референдума 2006 г. Вторая - продолжение формирования общности "приднестровский народ", - отметил Красносельский.

Он подчеркнул, что, согласно стратегии, главные принципы развития Приднестровья - политическая стабильность, экономическая самодостаточность и социальная справедливость.

"Задачи, которые были поставлены в начале 2020 г. органам власти и управления, практически в полном объёме выполнены", - сказал Красносельский.

Стратегия развития Приднестровья на 2019-2026 гг. была утверждена в декабре 2018 г. Документ разрабатывался по инициативе Красносельского совместно с органами власти и представителями гражданского общества. Цель стратегии - определение направлений и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого повышения благосостояния граждан Приднестровья, национальной безопасности, развития экономики".

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