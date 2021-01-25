Патрушев и помощник Байдена обсудили вопрос о ДСНВ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан по телефону обсудили вопросы продления Договора СНВ-3 (о сокращении стратегических наступательных вооружений), сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы по продлению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также перспективы развития российско-американского сотрудничества в сфере безопасности", - сообщили в пресс-службе СБ РФ в понедельник.

Там отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона.