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Грузовик "Прогресс МС-15" покинет МКС 9 февраля

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российский грузовой комический корабль "Прогресс МС-15" 9 февраля отстыкуется от Международной космической станции (МКС), сообщает во вторник НАСА.

По данным агентства, накануне командир МКС космонавт Сергей Рыжиков загружал в корабль мусор и отработавшее свое оборудование. "Прогресс МС-15" находится в составе станции с июля прошлого года.

15 февраля на МКС должен прибыть грузовой корабль "Прогресс МС-16". Помимо различных грузов он привезет на станцию оборудование и материалы для герметизации промежуточной камеры модуля "Звезда", где была обнаружена утечка воздуха.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира, космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта НАСА Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября прошлого года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

МКС Прогресс МС-15

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