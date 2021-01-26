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В Версале психически больной мужчина с ножом сдался полиции

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Вооруженный ножом пожилой человек, устроивший переполох утром во вторник в Версале, сдался полиции, не причинив никому вреда, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее канал сообщил о полицейской операции по нейтрализации забаррикадировавшегося в своей квартире 77-летнего мужчины, вооруженного ножом. К операции была привлечена даже команда спецназа RAID.

Возмутитель спокойствия, по данным BFMTV, страдал психическим расстройством. Он не захватывал заложников и заперся один, о чем полиции сообщила его жена, покинувшая квартиру вместе с детьми.

Соседи видели, что у мужчины за поясом был охотничий нож.

Из предосторожности полиция, вызвавшая спецназовское подкрепление, окружила дом значительным периметром безопасности. На время операции в близлежащих домах отключали газ и эвакуировали людей из соседних магазинов. При этом полиция оповестила местных жителей о необходимости временно избегать этого квартала.

Версаль Франция

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