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Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp устранен

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Трудности с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp возникли из-за технической неисправности, которая уже устранена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе головной компании.

"Ранее некоторые пользователи в Европе столкнулись c трудностями с доступом к приложениям семейства Facebook в результате технической неисправности. Мы быстро ее устранили и приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщил представитель компании Facebook.

Ранее интернет-пользователи по всему миру с середины дня вторника (по московскому времени) сообщали о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

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