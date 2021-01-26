Азербайджан высказал недовольство высказываниями Милонова о Карабахе

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах посольства России в Азербайджане был вызван в министерство иностранных дел республики из-за высказываний депутата Госдумы Виталия Милонова о Карабахе.

"Во время встречи перед временным поверенным был поднят вопрос интервью депутата Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" Виталия Милонова армянским СМИ и его неприемлемые высказывания в адрес азербайджанского государства и народа. Было отмечено, что такое поведение депутата Госдумы непозволительно", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МИД страны.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что высказывания Милонова противоречат сложившимся отношениям на высшем уровне между двумя странами.

"Было подчеркнуто, что высказывания Милонова не отражают официальную позицию Москвы и что такие шаги направлены на нанесение ущерба отношениям между двумя странами и воспрепятствование реализации достигнутых договоренностей", - сообщили в МИД Азербайджана.

Ранее Милонов в интервью армянской программе "Позиция" назвал Карабах "древней армянской землей".

16 октября 2020 года во время боевых действий в регионе Милонов посетил Степанакерт, где встретился с главой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араиком Арутюняном. Посольство Азербайджана тогда направило в Москве ноту протеста. Азербайджан включил Милонова в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну.