США призвали РФ и Турцию немедленно вывести свои войска из Ливии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Вашингтон призывает Москву и Анкару незамедлительно приступить к выводу войск из Ливии, заявил в четверг временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс.

"В соответствии с соглашением о прекращении огня, достигнутым в октябре, мы призываем Турцию и Россию немедленно начать вывод своих сил из страны, а также вывод наемников и военных посредников, которых они наняли, финансировали, разместили и поддерживали в Ливии", - заявил Миллс на заседании СБ ООН.