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Пять человек погибли из-за утечки жидкого азота на заводе в Джорджии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Не менее пяти человек погибли, десять госпитализированы после утечки жидкого азота на заводе пищевой промышленности в округе Холл (штат Джорджия, США), сообщает телеканал WSB-TV со ссылкой на местные власти.

По их данным, утечка произошла на заводе Prime Pak Foods в четверг около 10:00 по местному времени (18:00 мск). Первоначально представители властей сочли, что на заводе произошел взрыв, однако позднее выяснилось, что причиной инцидента стала утечка.

На пресс-конференции во второй половине дня местные чиновники сообщили, что четверо человек скончались на заводе, десять пострадавших были доставлены в ближайшую больницу, где скончался еще один человек. По данным представителей системы здравоохранения северо-востока Джорджии, на данный момент в критическом состоянии находятся трое госпитализированных, пятеро - в удовлетворительном состоянии, один пострадавший находится на пути в больницу.

Среди поступивших в больницу - трое пожарных из города Гейнсвил и один из округа Холл.

Состояние еще 130 человек, эвакуированных с завода, оценивают амбулаторно.

США Джорджия

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