Скончался голландский лауреат Нобелевской премии по химии Крутцен

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Нидерландский ученый Пауль Крутцен, который стал лауреатом Нобелевской премии по химии в 1995 году, скончался на 88-м году жизни. Как сообщает Associated Press, эту информацию подтвердил Института Макса Планка по химии, где Крутцен в течение 20 лет возглавлял отдел химии атмосферы.

Нобелевскую премию Крутцен разделил с американским химиком Шервудом Роулендом и мексиканским ученым Марио Молиной. Они были отмечены за работы, показавшие, как соединения оксида азота ускоряют разрушение озона.

Профессор Мартин Штратманн, президент общества им. Макса Планка назвал Крутцена пионером науки, который показал, как человеческая деятельность разрушает озоновый слой.

Нидерландский ученый был убежден, что влияние человеческой деятельности на окружающую среду столь сильно возросло в последние три века, что это может кардинально изменить климат планеты.