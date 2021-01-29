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В редакции двух белорусских СМИ пришел ОМОН

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В редакции двух белорусских СМИ из города Гродно медиа - Hrodna.life и Newgrodno.by - пришли сотрудники силовых структур, редакции обвиняются в хранении экстремистской продукции.

В УВД Гродненского облисполкома заявили, что силовики проводят осмотр помещений и изымают оргтехнику обеих редакций для ее дальнейшего направления на экспертизы. В отношении редакций начат административный процесс.

В УВД заявили, что в ходе мониторинга выявлены факты хранения ресурсами Hrodna.life и Newgrodno.by продукции, признанной экстремистской. Там уточнили, что материалы находились в свободном доступе, а редакции "имели достаточно времени для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства". ТОба ресурса освещали признание материалов данного телеграм-канала экстремистскими.

Редакциям грозит штраф в размере до 500 базовых величин (сейчас это Br14 500, что составляет примерно $5,5 тыс), а также конфискация предметов и орудий совершения правонарушений.

Белоруссия Гродно

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