Бывшего совладельца Балтийского банка задержали во Франции

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев, объявленный в розыск за мошенничество с деньгами банка, задержан во Франции, сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя правления Альфа-банка Владимир Сенин в пятницу.

Балтийский банк присоединен к Альфа-банку.

По словам Сенина, Исаев был задержан 23 декабря 2020 года во Франции по запросу Генпрокуратуры РФ в связи с уголовными делами о хищении в Балтийском банке.

В распоряжении "Интерфакса" имеется копия письма ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области начальнику отдела международно-правового сотрудничества прокуратуры северной столицы от 24 декабря 2020 года, в котором подтверждается факт задержания.

"Интерфакс" пока не располагает информацией, где сейчас находится Исаев.

В 2015 году СК возбудил в отношении компаньона Исаева - экс-совладельца Балтийского банка Олега Шигаева - уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег. Как сообщала пресс-служба управления СКР по городу, банкиру вменили хищение более 3 млрд 370 млн рублей. В 2016 году дело возбудили и в отношении Исаева. Обоим заочно предъявили обвинение и объявили в международных розыск. Шигаев, по данным 2018 года, находился в Швейцарии, Исаев, как сообщалось, во Франции.

О ситуации с Балтийским банком

Весной 2019 года Альфа-банк завершил юридические процедуры по присоединению Балтийского банка. Об таких планах Альфа-банк объявлял после того, как стал его санатором. Утвержденный Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и ЦБ РФ план финансового оздоровления Балтийского банка предусматривал его присоединение к Альфа-банку до конца 2020 года. В ноябре 2015 года главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов заявлял, что Балтийский банк может быть присоединен через 2-3 года.

Балтийский банк санируется Альфа-банком с августа 2014 года. На финансовое оздоровление АСВ предоставило банку 57,4 млрд рублей сроком на 10 лет за счет средств ЦБ. Поводом для санации стало отрицательное значение капитала банка на фоне затянувшегося конфликта владельцев, долгое время судившихся за его активы.

Альфа-банк по итогам третьего квартала 2020 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".