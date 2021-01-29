Южнокорейская SK Innovation построит в Венгрии крупнейший в Европе завод аккумуляторов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Южнокорейская компания SK Innovation планирует построить в Венгрии крупнейший в Европе завод по производству аккумуляторных батарей.

По словам венгерских чиновников, это крупнейшая инвестиция в строительство нового объекта за всю историю страны.

Как заявил на брифинге министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, SK Innovation вложит $2,3 млрд в строительство своего третьего аккумуляторного завода в стране. Строительство будет завершено в 2028 году, сообщила SK Innovation. По сообщению компании, финансирование будет привлечено "из внешних источников в соответствии с графиком строительства".

Венгрия настойчиво привлекает производителей батарей с помощью крупных государственных субсидий в попытке избежать неблагоприятных последствий "электрической революции", охватывающей автомобильную промышленность, один из важнейших секторов экономики страны и региона.

Производством автомобилей в Венгрии также занимаются такие концерны, как Daimler AG (Mercedes), Volkswagen AG (Audi) и Suzuki. Также на территории страны строится завод концерна BMW AG.

"Венгрия стала лидером в Европе по производству аккумуляторных батарей, - сказал Сийярто. - Можно без преувеличения заявить, что Венгрия вступила в новую эру автомобильной промышленности, так как здесь строятся крупнейшие в мире заводы по производству батарей".

По словам Сийярто, Венгрия планирует предоставить самую большую субсидию за всю историю страны. Он также добавил, что правительство обнародует размер финансовой помощи, как только будет подписано соглашение с SK Innovation и завершится процедура уведомления ЕС.

Еще одна южнокорейская компания, Samsung SDI, занимающаяся производством батарей и аккумуляторов, в 2017 году объявила, что вложит $1,5 млрд в развитие завода по производству литий-ионных батарей в Венгрии. В 2019 году Еврокомиссия объявила о расследовании в связи с субсидией в размере 108 млн евро, которую Венгрия предоставила компании.

По сообщениям SK Innovation, новый завод компании будет расположен в 50 км к юго-западу от Будапешта. Его производственная мощность составит 30 ГВт.ч. На заводе будет работать 2,5 тыс. человек.

"Благодаря этим инвестициям компания сможет удовлетворять спрос на батареи на европейских рынках, который, как ожидается, вырастет более чем в шесть раз в 2025 году", - сообщила SK Innovation.