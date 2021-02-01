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WSJ сообщила о переговорах о слиянии Exxon и Chevron

WSJ сообщила о переговорах о слиянии Exxon и Chevron
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Руководители нефтяных компаний Exxon Mobil и Chevron в 2020 году обсуждали возможность объединения двух корпораций, которое могло бы стать одним из крупнейших корпоративных слияний в истории, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников издания, гендиректор Chevron Майк Вирт и глава Exxon Даррен Вудс обсуждали этот вариант вскоре после начала пандемии COVID-19, спровоцировавшей резкое падение спроса на нефть и газ, и оказавшей серьезное финансовое давление на обе компании.

Переговоры носили предварительный характер и сейчас не продолжаютс, однако стороны могут вернуться к ним в будущем, отмечают источники.

Слияние Exxon и Chevron объединило бы двух крупнейших наследников корпорации Джона Рокфеллера Standard Oil, которая в 1911 году была признана монополией и разделена по требованию регуляторов, пишет WSJ.

Капитализация объединенной компании превысила бы $350 млрд, учитывая что рыночная стоимость Exxon составляет $190 млрд, а Chevron - $164 млрд, совокупный объем добычи нефти и газа составил бы порядка 7 млн баррелей в сутки. Компания стала бы второй как по капитализации, так и по объему добычи, после Saudi Aramco.

Однако слияние двух крупнейших нефтекомпаний США также могло бы вызвать вопросы у американских регуляторов при нынешней администрации, отмечают эксперты.

Exxon Chevron Standard Oil Джон Рокфеллер Майк Вирт Даррен Вудс коронавирус

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