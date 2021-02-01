Неизвестный с ножом ранил несколько человек в метро в Брюсселе

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров метро в коммуне Моленбек-Сен-Жан в Брюссельском столичном округе, сообщают бельгийские СМИ.

По их данным, он ранил насколько человек.

Нападение произошло на станции метро "Западный вокзал" около 15:00 по местному времени (17:00 по московскому).

По информации бельгийских СМИ, полиция нейтрализовала нападавшего. В свою очередь, радиостанция RTBF сообщает со ссылкой на стражей порядка, что нападавший задержан.

В полиции также отметили, что речь не идет о террористической атаке.

Следователи работают на месте происшествия.