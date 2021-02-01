Levi's станет продавать меньше джинсов в ближайшее десятилетие

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель одежды Levi Strauss & Co. (Levi's), известный во всем мире своей маркой джинсов Levi's, намерен снизить зависимость от продаж этого предмета одежды в ближайшие десять лет.

Комментируя квартальную отчетность компании, главный исполнительный директор Levi Strauss Чип Берг отметил растущие объемы продаж других элементов гардероба. Так, в 2020 году на долю рубашек пришлось 21% от общего объема продаж компании по сравнению с 11% в 2015 году. Аксессуары, обувь и хлопчатобумажные брюки составили 16% всех продаж в прошлом году.

Берг заявил, что, как рассчитывают в компании, половина выручки будет поступать от продаж товаров, которые не относятся к категории брюк из джинсовой ткани. Этот шаг является частью усилий, направленных на диверсификацию портфеля компании, которая, по словам Берга, должна стимулировать рост и повысить рентабельность. При этом диверсификация коснется не только предметов одежды, продаваемых Levi's, но и географических рынков: доля международных продаж составила 56% от общего объема продаж в 2020 году.

Как сообщается в пресс-релизе Levi's, скорректированная прибыль в расчете на акцию в четвертом квартале снизилась до 20 центов с 26 центов за аналогичный период годом ранее. Выручка сократилась на 12% в годовом выражении, до $1,39 млрд с $1,57 млрд.

Аналитики UBS оптимистично оценивают перспективы компании в дальнейшем, даже несмотря на проблемы, с которыми она сталкивается в условиях пандемии COVID-19. Они сохраняют рекомендацию "покупать" акции Levi's с целевой ценой $27, пишет MarketWatch.

Акции Levi's теряют 0,5% на торгах в Нью-Йорке в понедельник. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 23,9%.

Levi Strauss, основанная в Калифорнии в 1853 году, впервые вышла на открытый рынок в 1971 году, однако в 1985 году была выкуплена семьей Хаас - потомками основателя компании - и вновь стала частной.

В марте 2019 года Levi Strauss провела IPO, по итогам которого была оценена в $6,6 млрд. Семь членов семьи Хаас продолжили контролировать примерно две трети находящихся в обращении акций Levi's, помимо других членов семьи с более мелкими долями.