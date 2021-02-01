Подъемники на горнолыжных курортах Франции будут закрыты до конца февраля

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Подъемники на горнолыжных курортах во Франции не будут открыты в феврале, сообщает в понедельник газета "Фигаро" со ссылкой на правительство страны.

"Оценка санитарно-эпидемиологической ситуации не позволяет на данном этапе открыть горнолыжные подъемники", - приводит издания слова приближенных к премьеру Франции Жану Кастексу.

По их словам, другие европейские страны также, скорее всего, не будут полностью открывать курорты в феврале.

Изначально планировалось, что горнолыжные курорты во Франции откроются 7 января, однако власти страны решили отложить этот вопрос из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. О том, будут ли работать подъемники в марте, власти Франции пока не говорят.

В соседней Швейцарии, между тем, курорты функционируют. В Австрии с конца декабря возобновили работы горнолыжные комплексы, но отели и рестораны на их территории закрыты.

В Италии ранее продлили до 15 февраля 2021 года запрет на катание на горных лыжах на альпийских курортах страны.

Тема ограничений на горнолыжных курортах активно обсуждается в Европе, так как этим меры наносят большой вред финансам горнолыжных станций, курортным зонам и в целом - туристическому сектору.